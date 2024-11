Periodicodaily.com - Presentazione di “STRAFOOD: Non Solo Cibo”

Sarà presentato a Milano, nell’ambito di BookCity,. Non, il manuale di Paola Buzzini e Luisa Manfrini che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative. Il libro, pubblicato da L’Airone Editrice, rappresenta un autentico viaggio che parte dal carrello della spesa e arriva alla scoperta di utilizzi originali di alcuni alimenti .