Lanazione.it - Prematurità: formazione e racconti

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Il 17 novembre si celebra la Giornata mondiale della, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dellaed anche per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. Anche quest’anno l’AouSenese, centro di riferimento per i nati estremamente prematuri dell’area vasta sud est, organizza una serie di iniziative per far conoscere la, attraverso laed idei genitori. Ieri e oggi il corso dal titolo ’La rianimazione del neonato prematuro e/o critico – Golden Minute’ a cura della Terapia Intensiva Neonatale diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini. Domani si terrà il corso su ’La qualità in neonatologia: strategia NIDCAP. Igiene orale e segnali di disponibilità all’alimentazione orale’, organizzato dal personale medico, infermieristico ed ostetrico dell’AouS sull’importanza dell’alimentazione con il latte materno al seno.