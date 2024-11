Ferraratoday.it - Ponte ciclopedonale, riaperto il percorso al transito dopo la fine dei lavori

Leggi l'articolo completo su Ferraratoday.it

In questi giorni, sono terminati ialtra l'innesto con la pista ciclabile del canale di Burana e l'innesto con la via Cesare Diana.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli interventi di manutenzione hanno consentito il consolidamento della soletta in.