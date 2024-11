Udinetoday.it - Ponte chiuso per due giorni: non si passa né in auto, né a piedi

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2024 verrà chiusa al traffico la strada statale 52 “Carnica” in corrispondenza del Rio Marodia, dal km. 50+800 al km. 51+000, nel territorio comunale di Forni di Sotto. Non potranno transitaremobili e altri veicoli a motore in entrambi i sensi di marcia.