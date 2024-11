Inter-news.it - Perin: «Spero in questa bagarre fino alla fine. Spot per il calcio italiano»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Mattiasi è espresso in meritolotta scudetto, che vede come protagonista anche la sua Juventus, augurandosi che lo spettacolo visto nell’inizio distagione possa continuare.IL RAGIONAMENTO – Mattiaha parlato a Sky Sport dell’attuale situazione della Serie A: «C’è una bellaal vertice del campionato. La qualità umana, unita a quella tecnica, ci consente di giocarcela con chiunque. Quando c’è un cambiamento, come in questo caso, si deve necessariamente passare per delle zone grigie, per dei momenti da superare per uscirne ancora più forte. Noi siamo pronti a metterci in gioco partita dopo partita».sulle sue speranze in vista del prosieguo della stagioneIL PUNTO –ha poi proseguito soffermandosi sull’ottimo inizio di annata da parte della Fiorentina di Raffaele Pdino, ampliando poi il discorso a tutte le squadre che stanno garantendo spettacolo inprima fase del campionato: «Conoscendo Pdino e guardando la qualità dei singoli, si poteva pronosticare una Fiorentina così performante.