Tpi.it - Perché Don Matteo non va in onda oggi: il motivo

Leggi su Tpi.it

Donnon va in: il, cambio di programmazione, martedì 12 novembre 2024, Don14 non va insu Rai 1? Il noto telefilm con Nino Frassica e Raoul Bova era stato inizialmente spostato a, martedì 12 novembre,giovedì 14 novembre su Rai 1 in diretta c’è la Nazionale italiana di calcio, con il match Italia-Belgio di Nations League. Eccoil tradizionalmente appuntamento con Donquesta settimana non va indi giovedì, 14 novembre.Alla fine però è saltato anche l’appuntamento inizialmente previsto per il 12 novembre. La Rai ha deciso di non mandareDonper lasciare la possibilità agli italiani di tifare per Jannik SInner, impegnato alle Atp Finals di Torino, con diretta questa sera su Rai 2. Un modo anche per non penalizzare gli ascolti del tennis, sui quali la Rai punta molto.