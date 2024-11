Casertanews.it - Patenti false e permessi di soggiorno, cambiano i giudici nel processo

Leggi su Casertanews.it

Dopo il cambio del giudice per incompatibilità, slitta ila carico di 10 persone coinvolte nell'operazione dei carabinieri della compagnia di Caserta per un giro didia stranieri, molti dei quali residenti al Nord Italia (in particolare in Veneto). Un.