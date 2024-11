Ilrestodelcarlino.it - Partono Mendicino,. Kargbo e Ceesay

Due giorni di meritato riposo per i bianconceri, concessi da Michele Mignani dopo il successo del Tombolato, di domenica. Gli allenamenti riprenderanno domani con la seduta pomeridiana delle 15. Terza sosta di campionato per le nazionali e nuovo giro di convocazioni anche per diversi bianconeri, che hanno già raggiunto i rispettivi ritiri. Il primo a scendere in campo sarà Augustusche domani, alle 20, in Costa D’Avorio, con la casacca della Sierra Leone, affronterà il Ciad. Il numero dieci bianconero sarà poi di scena ancora martedì prossimo contro lo Zambia, questa volta in Liberia, con il ritorno a Cesena che è previsto per mercoledì 20, quindi a soli tre giorni dal derby con la Reggiana. Josephinvece scenderà in campo, con la maglia del Gambia, venerdì alle 20 contro le Isole Comore, poi ancora lunedì 18 contro la Tunisia e potrà essere in gruppo già dal giorno dopo.