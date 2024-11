Ilgiornaleditalia.it - Parthenope: "sono stata giovane, frivola e triste; oggi, sono viva e sola", così parlò la Napoli di Sorrentino

Una condanna impietosa alla città partenopea, un messaggio non (del tutto) condivisibile, ma fotografia, scenografia e regia (di un Premio Oscar) fanno volare. Il successo? Inevitabile! Lo si ami o no, "Partheope" non lascia indifferenti. Voto: 7,5 Introduzioneovvero, città