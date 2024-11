Ilgiornaleditalia.it - Parigi, ladri sfondano vetrina Louis Vuitton con l'auto e portano via vestiti, borse e gioielli da migliaia di euro - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Furto nella stessa boutique svaligiata già lo scorso settembre Rapina choc a, dove un gruppo diusa l'come ariete per sfondare ladie portar via un centinaio di articoli: rubate, per un valore complessivo di centinaia di migli