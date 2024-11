Forlitoday.it - Palazzo Hercolani si apre alla città: in programma due visite guidate

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

Venerdì 15 novembre Gabriele Zelli condurrà due, prestigiosostorico in via Maroncelli 10, ora sede di Unieuro SpA.L'inizio delleè previsto per le ore 14.30 e per le ore 15.30 con un numero massimo di 25 partecipanti per gruppo. Prenotazione.