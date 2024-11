Padovaoggi.it - Pagamenti delle imprese, Padova è la provincia più virtuosa del Veneto: i dati

Leggi l'articolo completo su Padovaoggi.it

Settima in Italia, prima in. Questo significa cheè unaprovince più virtuose se parliamo di tempi di pagamento: a certificarlo sono idello Studiodi Cribis, società del Gruppo Crif, che ha verificato come, nel terzo trimestre del 2024, siano.