Leggioggi.it - PA, obbligo di saldo fatture commerciali ai fornitori entro 30 giorni. Proroghe e transazioni

La Pubblica amministrazione è obbligata a pagare le30: lo chiarisce e ricorda una recente circolare della Ragioneria generale dello Stato, in chi si mette nero su bianco come ridurre i tempi di pagamento delle PA verso i, sia uno dei punti focali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal quadro normativo europeo. Con questo intervento, il Ministero dell’Economia intende assicurare una maggiore efficienza nei processi contabili della PA, garantendo puntualità nei pagamenti e sostenendo la liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi.Con questa circolare sono state fornite le linee guida per l’individuazione delledi natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà di proroga a 60, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà Indice Riduzione tempi di pagamento deiLa normativa Ue suPA Cos’è la fattura commerciale Facoltà di proroga termini di pagamento fino a 60La piattaforma dei crediti(PCC) e il monitoraggio dei pagamenti Le responsabilità delle PA e l’importanza della conformità ai termini Discrepanze ed errori nei tempi di pagamentoRiduzione tempi di pagamento deiL’di pagamento delle30da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) italiane è un tema centrale nelle politiche economiche e di efficienza amministrativa, incentivato e monitorato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).