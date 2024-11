Firenzetoday.it - Ospedale di Careggi, il video: "Ingorgo al pronto soccorso"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale Whatsapp di FirenzeToday"Decine di ambulanze in attesa davanti alperché mancano le barelle per trasferire i pazienti. E questo accade in una delle tre strutture ospedaliere definite migliori in Italia". Le immagini arrivano dal coordinatore.