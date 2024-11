Inter-news.it - Orlando: «Inter-Napoli? Esce meglio Conte da San Siro. Il motivo»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’ha pareggiato con ilper 1-1 e non è riuscita nella vittoria a causa del rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu. Massimodà il suo parere su TMW Radio. SFIDA – 1-1 è stato il risultato del big match di Serie A della dodicesima giornata. Grande equilibrio tra le due squadre, anche se i nerazzurri avrebbero meritato sicuramente di più. Massimova controcorrente: «ilperché prende un punto su un campo difficile dopo la sveglia subita in casa con l’Atalanta. Il contraccolpo quindi non c’è stato. Devo dire che si è visto un bel, con una fase difensiva ben fatta. Non avevo dubbi che la preparasse bene. L’rimane la più forte, ma Lautaro Martinez e Thuram non sono in condizione e chi entra non è all’altezza ora».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link alnuto originale (: «da San