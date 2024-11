Fanpage.it - Ora sappiamo che sapore hanno gli hamburger di plancton: il test di un’azienda norvegese

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Un'aziendaha trovato il modo di produrre alimenti in tutto simili alla carne tradizionale utilizzando una specie di organismi marini che costituiscono in tutti i mari una parte fondamentale del, i tunicati. Tra i vantaggi un'impronta climatica minima: per ogni chilo di materia prima prodotta vengono liberati 0,2 chili di C02.