Ora pure la Salis pontifica su Fitto | Come può essere adatto? Sta in un partito che spacca l’Italia

Ilarianon si smentisce. Super attiva sui social oggi si mette a bacchettare la nomina di Raffaelea commissario e vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea, prevista per oggi. “può Raffaele– ha scritto su X la maestra antifascista eletta a Strasburgo per evitare la prigione –consideratoal ruolo?”. Non si può sentenzia l’europarlamentare di Avs, perché – udite, udite – è un esponente di Fratelli d’Italia,che ha volutoree penalizzare ulteriormente il Sud e le isole con la riforma sull’autonomia differenziata.su X contro“‘Italia”Non paga della tesi da militante da campionessa anti-italiana dopo neanche un minuto pubblica un altro tweet. “Perché Raffaele, membro del gruppo Ecr, che non ha sostenuto la presidenza von der Leyen, dovrebbe diventare Commissario e vicepresidente esecutivo, spostando così ulteriormente a destra l’Unione europea?”.