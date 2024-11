Thesocialpost.it - Omicidio Sofia Castelli, il racconto shock della mamma: “Ho trovato i vestiti dell’assassino nel mio armadio”

Una condanna a 24 anni di reclusione per Zakaria Atqaoui, che nel mese di luglio del 2023 uccise l’ex fidanzata di 20 annisorprendendola in casa a Cologno Monzese. Secondo la ricostruzione dei fatti, Atqaoui si sarebbe introdotto nell’appartamento e nascosto per ore, con l’intento di attendereal suo ritorno a casa per poi ucciderla mentre dormiva. La famiglia, in particolare, esprime indignazione per il mancato riconoscimento dell’ergastolo, sostenendo che la premeditazione e le aggravanti non siano state adeguatamente considerate nel determinare la condanna.Nella camera a fianco dormiva l’amica di, Aurora: non ha sentito nulla, si è accorta la mattina di quello che era successo. Ripercorrendo i giorni prima Aurora ha sempre precisato: “Nelle ultime settimane era diventato più ossessivo del solito, ma nulla che ci facesse preoccupare”.