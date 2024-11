Omicidio Giulia Tramontano pm | Ergastolo e isolamento per Impagnatiello Sentenza 25 novembre

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Alessandrova condannato all'e all'diurno per 18 mesi per l'"brutale" della compagnae del piccolo Thiago, il bambino che portava in grembo. E' la richiesta formulata davanti alla prima corte d'Assise di Milano dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Il trentunenne ha agito con crudeltà – ben 37 .