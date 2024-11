Lanazione.it - Offre cocaina a due poliziotti: arrestato spacciatore 33enne

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Lucca, 12 novembre 2024 – Offrire dellaa duein borghese, una scena da film comico, successa realmente a Sant’Alessio. La polizia haun cittadino marocchino di 33 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trovato proprio mentre stava vendendo una dose diad una donna, anche se la situazione è rapidamente peggiorata. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 7, quando la polizia, insieme alla municipale di Lucca, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio dopo una serie di segnalazioni di attività di spaccio nelle zone di Sant’Alessio. Gli agenti sono andati a controllare in via Piana, al fine di verificare la situazione. Ihanno notato una donna che, al limitar della boscaglia, ha ricevuto una piccola confezione di colore bianco da un uomo che poco prima aveva fatto capolino dalla fitta vegetazione.