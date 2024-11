Pisatoday.it - Nuovo record per l'Università: secondo 'Shanghai Ranking' è tra i primi 100 al mondo

Leggi su Pisatoday.it

L’agenziaConsultancy ha pubblicato il 'Globalof Academic Subjects' e, come per la classifica globale (ARWU), anche nelloper 'subject' l’di Pisa ottiene ottimi risultati. L’Ateneo pisano entra in classifica con 24 discipline, coprendo tutte.