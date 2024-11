Fanpage.it - Novità sul Bonus Natale da 100 euro, si allarga la platea: l’annuncio del governo Meloni

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Ilha fatto sapere di aver "raddoppiato" ladelda 100per i lavoratori dipendenti. Saranno incluse, stando agli annunci, anche le categorie lasciate fuori finora. Per avere il, in ogni caso, bisognerà sempre fare domanda. Ecco quali sono i requisiti oggi e come possono cambiare.