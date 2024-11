Quotidiano.net - Netanyahu agli iraniani: 'I vostri soldi sprecati in attacchi'

"C'è una cosa che il regime di Khamenei teme più di Israele. Siete voi, il popolo iraniano. Non perdete la speranza. Il regime di Khamenei ha lanciato centinaia di missili balistici contro il mio Paese. Mi chiedo: vi ha detto quanto è costato quell'attacco? Beh, 2,3 miliardi di dollari. Questo è quanto del vostro prezioso denaro hanno sprecato ininutili". Lo afferma in un video rivoltoBenyamin. "Khamenei ha esposto la brutalità del regime, ha messo il mondo contro il vostro Paese. Vi ha derubato del denaro. Voglio che immaginiate come sarebbe diversa la vostra vita se l'Iran fosse libero".