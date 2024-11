Sport.quotidiano.net - Nazionale. L’U21 al Castellani. Biglietti in vendita

L’Empoli tornerà a calcarlo soltanto il 25 novembre per la tredicesima giornata di Serie A contro l’Udinese, ma nel frattempo il Carlo-Computer Gross Arena ospiterà l’Italia Under 21 venerdì prossimo alle 16.15, in amichevole contro la Francia. Sono già in, disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. I prezzi: si va da un minimo di 5 euro in Maratona a un massimo di 14 euro in Poltronissima (previste tariffe ridotte per Under 18 e Over 65). Una sfida che purtroppo non avrà tra i protagonisti giocatori dell’Empoli visto che non ci saranno ne Fazzini, momentaneamente infortunato, ne Viti, che invece erano stati chiamati durante la precedente sosta.