Nasconde droga e migliaia di euro nel freezer ma non basta | arrestato

Ha tentato di congelare la situazione per non farsi scoprire, ma gli è andata male. Aveva, infatti, occultato nel congelatore alcune pizze surgelate e oltre sette chili di hashish: per lui sono scattate le manette,dalla Polizia di Stato. È successo nella giornata di lunedì 11 novembre.