Napoli capolista ma Conte vuole più gol | possibili nuove strategie in attacco

Leggi l'articolo completo su Dailynews24.it

Con 19 gol segnati in 12 partite, ildi Antoniodomina la classifica, ma il tecnico non è del tutto soddisfatto del rendimento offensivo della squadra. Nonostante una difesa solida e affidabile,ritiene che ci sia margine per migliorare in fase d’. Attualmente, infatti, ilsi trova solo al settimo posto .L'articolo, mapiù gol:in