Lapresse.it - Napoli, Caiafa conferma sua versione sulla morte del 18enne Angelo Correra

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Hato la suaRenato Benedetto, il 19enne fermato per ladimorto all’alba di sabato scorso per un colpo partito da una pistola mentre si trovava in piazzetta Sedil Capuano, nel centro antico di. Questa mattina nel carcere di Poggioreale si è svolta l’udienza di convalida del fermo eseguito per i reati di porto e detenzione abusiva di arma e ricettazione., difeso dall’avvocato Annalisa Recano, ha ribadito al gip quanto già riferito nel corso del primo interrogatorio davanti agli investigatori della Squadra mobile die al pm, e cioè che si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Il colpo che ha uccisosarebbe infatti partito per errore da una pistola che stavano maneggiando, arma che sarebbe stata trovata sullo pneumatico di un’auto parcheggiata in zona.