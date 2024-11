Oasport.it - MotoGP: Michele Pirro sostituirà Fabio Di Giannantonio per il GP di Barcellona

Adesso è ufficiale.sarà il sostituto diDiin occasione del Gran Premio della Solidarietà di, ultimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo weekend presso il fascinoso circuito di Montmelò in sostituzione di quello di Valencia, annullato a causa della violenta alluvione che ha colpito la città spagnola qualche settimana fa. La notizia è arrivata nelle scorse ore attraverso un comunicato diramato dalla Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L’attuale collaudatore di casa Ducati mancava da più dii un anno dalle competizioni nella classe Regina. L’ultima gara infatti risale al weekend a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per il GP del Giappone, quando arrivò in sella della Ducati ufficiale diciannovesimo nella Sprint e sedicesimo nella gara lunga.