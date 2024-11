Tg24.sky.it - Monopattino elettrico, arriva per tutti obbligo di casco, targa e assicurazione

Dovrebbere a breve l’ok alla riforma del Codice della strada, che prevede fra le altre cose anche una stretta ai monopattini elettrici. Il disegno di legge è stato fortemente voluto da Matteo Salvini, ministro dei Trasporti. Il voto in Aula al Senato è previsto per il 19 novembre, mentre il primo ok da parte della Camera risale a marzo.