Ilgiornaleditalia.it - Mondiali2026: Uruguay. Bielsa convoca 24 giocatori, Olivera in lista

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Il difensore del Napoli unico 'italiano' in elenco per le sfide con Colombia e Brasile MONTEVIDEO () - Il ct dell', Marcelo, hato 24in vista delle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Colombia e Brasile. Un solo 'italiano' in elenco, o