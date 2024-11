Ilfoglio.it - Moderato, mainstream, persino europeista. L’audizione di Fitto

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Il Parlamento europeo ha scoperto le doti di un politico italiano democristiano, colpevole di trasformismo come tanti suoi connazionali, che lo ha portato in un partito con radici di estrema destra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti