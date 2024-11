Quotidiano.net - Miss America, scandali e potere | Michelle Obama, Elizabeth Warren e Ivanka Trump tra critiche e polemiche

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

La terza puntata è dedicata alledegli anni ‘10 del 2000, quandosubiscono l’attenzione dei media non solo per le loro idee, ma soprattutto per le loro identità. Un podcast originale di Podcastory pubblicato in collaborazione con Quotidiano Nazionale