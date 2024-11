Riminitoday.it - Miramare, 500 mila euro per riqualificare via Marconi: quando partirà il cantiere

Leggi l'articolo completo su Riminitoday.it

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori ai sottoservizi in via. Un intervento di adeguamento della rete del gas e della rete idrica, propedeutico alla riqualificazione della via, che è prevista per l'inizio del nuovo anno. L’opera, attualmente in fase di aggiudicazione, ha un costo.