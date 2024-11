Lapresse.it - Milano, La Russa: “Futuro sindaco sarà discusso insieme”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Leggo che avrei indicato ildi: non posso e non sono quello che indica, ho espresso grande stima per Lupi. Ne discuteremo tutti, può esserci qualcuno che viene dalla società civile chevalutato pure lui. È un buon segnale, ma non è un’indicazione esclusiva”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a margine delle celebrazioni dei 150 anni dell’avvocatura milanese.