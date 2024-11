Tg24.sky.it - Migranti, arrivata nella notte a Brindisi la nave dall’Albania con 7 persone a bordo

LaVisalli della Guardia costiera, con ai setteche da venerdì scorso si trovavano nel centro di Gjdaer in Albania, èpoco dopo la mezzanel porto di. Il rientro in Italia segue la decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma che di fronte al recente decreto sui Paesi sicuri, ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea. I, di origine bengalese ed egiziana, sono stati accompagnati adi un pulmino in una struttura per richiedenti asilo. Qui potranno seguire l'iter ordinario di esame della domanda (LO SPECIALE).