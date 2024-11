Lapresse.it - Metalmeccanici, trattative interrotte su ccnl: Fiom annuncia sciopero

Il segretario generale della, Michele De Palma,lodopo lo strappo al tavolo delleper il rinnovo del contratto nazionale deiper il triennio 2024/2027.“Federmeccanica e Assistal, dicendo di no a tutte le nostre richieste, hanno di fatto oggi rotto la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale delle metalmeccaniche e dei. Hanno detto di no ad aumentare il salario, hanno detto di no a dare stabilità ai rapporti di lavoro, hanno detto di no a garantire per le lavoratrici e i lavoratori degli appalti diritti che altrimenti non gli sarebbero riconosciuti. E’ per questa ragione che abbiamo deciso unitariamente di dichiarare otto ore diin tutti gli stabilimenti in cui si applica il contratto nazionale”, ha dichiarato il sindacalista.