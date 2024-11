Agi.it - Meloni e il 'blu polizia' contro le 'camicie nere della sinistra disperata'

AGI - Leevocate dal sindaco di Bologna sono la solita "carta di disperazione" che quando non ha una "visione da raccontare" mette sul tavolo "l'avversario impresentabile". Giorgiacita quindi le divise blu dei poliziotti a cui esprime la propria "totale" solidarietà. La premier 'costretta' a rimaa Roma per il lungo incon i sindacati sulla Manovra si collega in video con la sala dell'hotel Savoia Regency, nella prima periferia del capoluogo emiliano, dove gli alleati del centrodestra - Tajani, Salvini e Lupi - si riuniscono per tirare la volata alla candidata Elena Ugolini in vista del voto in Emilia Romagna. E accusa Matteo Lepore di un 'doppio volto'. "Io - dice la presidente del Consiglio - diffido di chi in privato mi chiede cortesemente collaborazione e invece a favore di telecamera mi accusa di essere una picchiatrice fascista.