Oasport.it - Matteo Berrettini sceglie Umberto Ferrara? L’ex preparatore di Sinner potrebbe avere un’altra opportunità

L’indiscrezione è clamorosa e merita attenzione. Secondo quanto riportato da “Il Tennis Italiano“,atletico di Jannik, affiancherànella prossima stagione.Il 55enne bolognese, al centro del caso di duplice positività al Clostebol del n.1 del mondo, era stato licenziato dall’altoatesino per le responsabilità legate alla vicenda. Una situazione poco simpatica, concostretto a fare i conti con un procedimento che la WADA ha deciso di riaprire, attraverso il ricorso al TAS, e il rischio di una squalifica di uno/due anni.Ebbene, finito il rapporto con il pusterese lo scorso agosto,, svolgendo la medesima funzione con il tennista romano. In passato, aveva seguito altri giocatori, tra gli altri Ludmilla Samsonova, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, nel periodo in cui il siciliano raggiunse la semifinale al Roland Garros nel 2028.