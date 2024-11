Agi.it - Mattarella ricorda le vittime della strage di Nassiriya: "Un pensiero a chi ha donato la vita per la pace". Meloni: "Siamo riconoscenti a chi ha adempiuto al proprio dovere"

AGI - "Nella Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la, ilva a coloro che, animati da profondo senso del, dedizione e coraggio, hannola propriaper l'Italia e per i valoricooperazione internazionale. A ventun anni dal tragico attentato di, rinnoviamo la memoria dei diciannove italiani che persero lain quell'orribile atto di violenza, insieme agli iracheni che condivisero il medesimo tragico destino, e con loro, quella di tutti i caduti nelle missioni internazionali". Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, in un messaggio inviato al ministroDifesa, Guido Crosetto. "La loro morte richiama il valore dell'impegno per la costruzione di un mondo più giusto, libero dalle atrocitàguerra e dal peso dell'oppressione", prosegue il Capo dello Stato.