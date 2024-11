Lapresse.it - Manovra, Giorgetti: “Sciopero incredibile, meno tasse e ai sindacati dà fastidio”

Leggi su Lapresse.it

“Ieri verso quest’ora finivo l’incontro lungo 7 ore con i, alcuni dei quali hanno confermato incredibilmente logenerale. E’ veramente senza senso questa cosa. Noi ci siamo impegnati ad abbassare lee lo stiamo facendo, questa cosa gli dà tremendamente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, nel corso di un evento elettorale a Perugia con gli altri ministri della Lega a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì. “Noi esattamente ci muoviamo nello stesso modo per le piccole partite Iva e per i lavoratori dipendenti” fino a una certa soglia. “Abbiamo fatto anche per la prima volta un intervento significativo per le famiglie che hanno figli, perché senza figli non c’è futuro per questo Paese”, ha aggiunto