Pianetamilan.it - Manchester City, Guardiola sfottuto a Brighton: ecco il coro | VIDEO

Leggi l'articolo completo su Pianetamilan.it

Tempi duri per Pepe il suo: aquarta sconfitta di fila e i tifosi dei 'Seagulls' lo hanno sbeffeggiatoSerata non semplice per ile per Pep, dove i 'Citizens' hanno perso per 2-1 nell'ultimo turno di Premier League. Sono quattro sconfitte di fila (le altre contro Tottenham in Coppa di Lega, Bournemouth in campionato e Sporting Lisbona in Champions League), prima volta in carriera per l'allenatore campione d'Inghilterra, e con tanto di sfottò. Verso le fine della partita, infatti, i tifosi dei 'Seagulls' hanno iniziato a canzonare Pep: "Domattina ti licenziano, domattina ti licenziano". Guarda il