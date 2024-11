Foggiatoday.it - Maltempo in provincia di Foggia: emanata l'allerta per rischio idrogeologico

Leggi l'articolo completo su Foggiatoday.it

Dalle 8 di domani 13 novembre e per le successive 16 ore, in tutta la Regione Puglia saràgialla peratteso 'per temporali'. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a.