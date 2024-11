Ilgiorno.it - Malpensa intitolata a Berlusconi, Sala non ci sta: “Non è una partita chiusa”

Milano – "Il Tar ha bocciato la nostra richiesta di sospensiva, se lo aspettavamo o meno è difficile dirlo, gli avvocati ci avevano suggerito quella via. Non è unae continueremo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppea margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bicocca, dopo che il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dell'aeroporto dia Silviopresentata dal Comune di Milano e da altri Comuni nei pressi dell’aeroporto varesino. Il problema secondo. “non è tanto la figura di” ma “la modalità” visto che “questa è un’iniziativa che il ministro Salvini ha preso senza fare una telefonata ai sindaci del territorio né a me e né a Sea. Si parla tanto di collaborazione istituzionale: se le cose si discutono poi si trova una quadra, se fanno degli atti d'imperio diventa difficile per chi fa politica accettarli”, ha concluso