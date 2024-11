Laverita.info - Macron e Starmer chiedono i missili per colpire la Russia

Leggi l'articolo completo su Laverita.info

I due leader vogliono un blitz finale di Biden. Il Cremlino nega la telefonata Putin-Trump. L’Ue: «Niente soldati in Ucraina».Israele: «Ci sono progressi nei negoziati per una tregua in Libano».Lo speciale contiene due articoli.