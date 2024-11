Lanazione.it - Lungarno Ferrucci chiuso, traffico nel caos a Firenze

, 12 novembre 2024 – Mattinata difficile per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la zona sud di. Mezzi a passo d’uomo sulin direzione Ponte San Niccolò,per lavori da ieri. Gli interventi sul ponte, che di fatto rendono inagibile al passaggio delle auto l’ultima parte del, vanno di pari passo con quelli all’imbocco di via Coluccio Salutati. Stamani, 12 novembre, anche l’incidente in piazza Beccaria non ha fatto che aggravare la congestione della viabilità, ma in direzione viale Giovine Italia. Un assaggio della situazione delieri sui lungarni a Bellariva Sui cantieri nella zona di Gavinana è pronta un’interrogazione consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo che chiede anche tempistiche precise e se l’amministrazione comunale abbia previsto misure alternative per ridurre l’impatto del: “Questi lavori incidono notevolmente sul normale flusso della viabilità, generando ulteriori disagi nei quartieri limitrofi e provocando difficoltà per i residenti e per chi utilizza quotidianamente il ponte per spostamenti lavorativi e personali.