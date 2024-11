Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Monella, artista del legno. La Valle Camonica: univa estro e gentilezza

Laieri ha perso uno dei suoi più noti e preparati artisti: Gian Mario, 79 anni., che era malato e si trovava alla casa di riposo Ferraglio di Malonno, è morto circondato dall’amore dei propri cari: del fratello Angelo e della moglie Anna e dei nipoti e pronipoti. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cevo, dove viveva. Poi Gian Mario procederà per il tempio crematorio., era amato da tutti, non solo per il suoartistico, ma anche per la sua, voglia di vivere e capacità di donare sorrisi e affetto. Era il direttore artistico dell’associazione culturale El Teler, con cui collaborava sin dalla data di fondazione. Era nato il 22 dicembre 1944. Aveva frequentato l’Istituto di Artigianato Artistico nel 1960.