Napolipiu.com - Lukaku, che succede nei big match? Zero tiri al Meazza

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

L’attaccante del Napoli ha segnato una sola rete nelle sfide con le grandi, ora la Nations League per ritrovare il feeling Il Romeluvisto alcontro l’Inter racconta di un attaccante generoso ma in difficoltà contro i difensori fisici. Big Rom ha lottato con Acerbi per 77 minuti, ma il dato che preoccupa è loalla vocein porta.Non è la prima volta che il bomber del Napoli fatica contro i “giganti” della Serie A. A fine settembre, nella sfida contro la Juventus, stesso copione: 74 minuti contro Bremer senza mai inquadrare lo specchio. Al Maradona, nell’ultima gara persa 3-0 con l’Atalanta, la marcatura di Hien lo ha limitato a un solo tiro in 76 minuti.I numeri che non mentonoIl bilancio del centravanti belga nei bigè fin qui deficitario: una sola rete, realizzata contro il Milan, nelle prime quattro sfide di cartello della stagione.