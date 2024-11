Sbircialanotizia.it - Lucca, operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

L'incidente mortale nello stabilimento della'Modesto Cardella' di in via Acquacalda a San Pietro a Vico Infortunio mortale in unadel distretto cartario della Lucchesia. Questa mattina poco dopo le ore 9,30 unè morto mentre si trovava al lavoro all'interno dello stabilimento della"Modesto Cardella" di in via Acquacalda a .