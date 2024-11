Fanpage.it - L’orgoglio di Cristiano per la maglia del Portogallo è una lezione di vita: “Deluso da alcuni giocatori”

In occasione dell'ennesimo premio, il Platinum Award organizzato dalla Federcalcio portoghese per essere stato un ambasciatore di eccellenza per ilRonaldo ha ribadito cosa significa vestire ladella nazionale a decine di ragazzi in estasi sul palco e in platea: "Godetevela, dura poco". E poi lancia la sua ultima sfida: "Arriva a 1.000 goal".