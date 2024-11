LIVE – Vilnius-Trento Eurocup 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 8^ giornata del Gruppo A dell’di. La formazione di coach Galbiati sta ottenendo risultati altalenanti in campo europeo e per questo, dopo la vittoria contro il Badalona, cerca la prima vittoria in trasferta contro la squadra lettone, anche per provare l’aggancio in classifica a quota quattro vittorie. Vittorie cheha ottenuto tutte nelle ultime quattro giornate, dopo aver battuto anche squadre del calibro di Besiktas e Gran Canaria, dimostrando di essere in grande forma. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 12 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI e CLASSIFICHEIL REGOLAMENTOPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5inSportFace.